Колишній клавішник ДДТ і соліст гурту Синій Птах Дмитро Галицький помер у віці 65 років. Про це заявив музикант Сергій Челяев на своїй сторінці в Facebook. За попередніми даними, Дмитро помер після операції на підшлунковій залозі.

– Прощай, Діма! Сьогодні листопад, про який ти написав і заспівав таку класну пісню — з дощем, але деякі його сльозинки вже перетворилися на сніг, – зворушливо попрощався Сергій з легендою.

Нагадаємо, що музикант народився 4 січня 1956 року в родині режисера та оперної співачки. Пізніше сім’я переїхала до Калуги. З дитячих років Дмитра цікавила гра на фортепіано — вже з 14 років він працював у калузький ресторанах як клавішник.

З літа 1978 року він почав виступати з ВІА Синя птица, і був повноцінним членом гурту до 1988 року.

Уже з 1996 він з’явився на публіці як клавішник у ДДТ. Щорічно в день свого народження, 4 січня, Галицький давав концерти в Калузі, звідки був родом.

Нагадаємо, що 11 жовтня в Харкові на 50-му році життя помер відомий український музикант і актор Михайло Барбара. За словами дружини музиканта Світлани Олешко, Михайло не хворів і мав плани на майбутнє.

Фото: ДмитроГалицький