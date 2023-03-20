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Помер Пол Грант – актор Зоряних війн та Гаррі Поттера

21 Березня 2023, 00:19
Валентина Чорна редакторка стрічки
Помер Пол Грант – актор Зоряних війн та Гаррі Поттера

Британський актор Пол Грант, який зіграв у Гаррі Поттері та Зоряних війнах, помер у віці 56 років.

16 березня поліція знайшла його без свідомості біля вокзалу Кінгс-Кросс у Лондоні, актора доставили в одну з лікарень.

Там лікарі констатували смерть мозку, але від апарату життєзабезпечення Гранта відключили лише 19 березня.

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Сім’я не стала розкривати причину смерті актора. За даними ЗМІ, у минулому Пол Грант мав проблеми з алкоголем і наркотиками.

Популярність Гранту, зріст якого становив 132 см, принесла роль одного з представників вигаданої раси істот евок у фільмі Зоряні війни: Епізод 6 – Повернення Джедая.

Пізніше він виконав ролі гоблінів у фільмах Лабіринт та Гаррі Поттер і філософський камінь.

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Джерело
The Sun
Теги
Актор Гаррі Поттер Смерть
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