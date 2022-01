Відомий голівудський актор минулого століття Сідні Пуатьє помер. Йому було 94 роки.

За попередньою інформацією, Сідні Пуатьє помер природною смертю у себе вдома.

We loss another great icon. Today we loss Sidney Poitier. #RIPSidneyPoitier pic.twitter.com/0RBSeKl7gk

