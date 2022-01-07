Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Кіно та серіали

Помер перший темношкірий лауреат премії Оскар

7 Січня 2022, 20:21
Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Помер перший темношкірий лауреат премії Оскар
Джерело: Depositphotos

Відомий голівудський актор минулого століття Сідні Пуатьє помер. Йому було 94 роки.

За попередньою інформацією, Сідні Пуатьє помер природною смертю у себе вдома.

Світову славу йому принесла кінострічка Польові лілії (1964). Завдяки цій роботі Сідні Пуатьє став першим афроамериканцем в історії премії Оскар, який отримав статуетку у номінації Найкраща чоловіча роль.

Постать Сідні Пуатьє зробила справжню революцію у Голівуді, оскільки до цього темношкірі актори знімалися у кіно переважно у ролях прислуги.

Теги
Актор , Оскар , Смерть
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка