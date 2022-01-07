Відомий голівудський актор минулого століття Сідні Пуатьє помер. Йому було 94 роки.

За попередньою інформацією, Сідні Пуатьє помер природною смертю у себе вдома.

We loss another great icon. Today we loss Sidney Poitier. #RIPSidneyPoitier pic.twitter.com/0RBSeKl7gk — Darrell “Going To Make A Difference”West ???????????????? (@DarrellPMWest) January 7, 2022

Світову славу йому принесла кінострічка Польові лілії (1964). Завдяки цій роботі Сідні Пуатьє став першим афроамериканцем в історії премії Оскар, який отримав статуетку у номінації Найкраща чоловіча роль.

Постать Сідні Пуатьє зробила справжню революцію у Голівуді, оскільки до цього темношкірі актори знімалися у кіно переважно у ролях прислуги.