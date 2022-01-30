30 января стало известно о смерти 85-летнего российского актера Леонида Куравлева.

Печальную новость озвучили в Союзе кинематографистов.

В январе, кроме коронавируса, у киноактера диагностировали цереброваскулярное заболевание, хроническую ишемию головного мозга третьей степени и псевдобульбарный синдром.

За неделю до смерти Леонида Куравлева перевели в хоспис, поскольку он нуждался в паллиативной помощи.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с биографией актера и его самыми яркими ролями в кино.

Биография Леонида Куравлева

Известный российский актер родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря и парикмахера.

В 1941 году мать Леонида Валентину выслали в Мурманскую область. Пятилетний Леонид уехал вместе с ней. Прожили они в ссылке десять лет.

Вернувшись в Москву, окончил школу и со второй попытки стал студентом ВГИКа.

Актерскую профессию Леонид Куравлев выбрал, прислушавшись к совету двоюродной сестры.

Девушка пошутила, что при поступлении Леониду не понадобятся точные науки, которые он никак не мог освоить в школе.

Учился Куравлев на курсе Бориса Бибикова. Окончил вуз он в 1960 году и устроился в театр-студию киноактера.

В 1965 году ему присвоили звание заслуженного артиста СССР, а спустя 12 лет – народного.

Леонид Куравлев женился на учительнице английского языка Нине (умерла через два года после золотой свадьбы).

У Леонида Куравлева есть двое детей – сын и дочь (окончила Щукинский институт).

Фильмография

Леонид Куравлев сыграл в более 200 лентах.

Дебютировал в кино еще студентом-третьекурсником. В 1958 году он сыграл роль солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона Сегодня увольнения не будет…

Через два года после этого вновь сыграл военного – матроса Камушкина в фильме Мичман Панин.

Также в 1960 году он снялся в первой режиссерской, а также дипломной работе Василия Шукшина Из Лебяжего сообщают.

Народную славу получил после роли Жоржа Милославского в фильме Иван Васильевич меняет профессию (1973 год) и Афони в одноименном фильме 1975 года.

Запомнились зрителю также его роли Миши Дятлова в фильме Самая обаятельная и привлекательная (1985 год), немецкого агента фон Борка в экранизации Шерлока Холмса (1986), а также Шуры Балаганова в Золотом теленке (1968).

Последнюю роль в кино сыграл в 2015 году (лента Весь этот Джем).

Леонид Куравлев озвучивал также анимационные фильмы. Его голосом говорит разбойник в мультфильме Айболит и Бармолей (1973), а также Вакула в Ночь перед Рождеством (1997).