Умер культовый режиссер Питер Богданович

Режиссер Питер Богданович скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 82 года.

Его дочь Антония Богданович сообщила, что смерть режиссера наступила по естественным причинам.

Богданович был одним из самых заметных режиссеров Нового Голливуда. Настоящее признание он получил после выхода на экраны фильма Последний киносеанс, который получил восемь номинаций на Оскар в 1972 году. За фильм Маска его номинировали на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Также он снял следующие картины: Безумные подмостки, Бумажный месяц, Маска, В чем дело, док?, Бумажный месяц, Святой Джек.

Он также написал несколько книг о кино, в частности о Альфреде Хичкоке, Говарде Хоуксе, Фрице Ланге, и сыграл в нескольких фильмах и сериалах. Богданович исполнил эпизодическую роль в Сопрано и сыграл в киноленте Другая сторона ветра, над которой работал его друг Орсон Уэллс.

Период Нового Голливуда еще характеризуется как американская новая волна. Под влиянием авторского кино режиссеры получили небывалую ранее свободу творчества. Он продлился с 1960-х и до начала 70-х.

Кроме Богдановича в Новый Голливуд также входили Уильям Фридкин, Стивен Спилберг, Роберт Олтмен, Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола, Брайан Де Пальма, Джордж Лукас и Майкл Чимино.