Бывший клавишник ДДТ и солист группы Синяя Птица Дмитрий Галицкий умер в возрасте 65 лет. Об этом заявил музыкант Сергей Челяев на своей странице в Facebook. По предварительным данным, Дмитрий скончался после операции на поджелудочной железе.

— Прощай, Дима! Сегодня листопад, о котором ты написал и спел такую классную песню — с дождем, но некоторые его слезинки уже превратились в снег, — трогательно попрощался Сергей с легендной.

Напомним, что музыкант родился 4 января 1956 года в семье режиссера и оперной певицы. Позже семья переехала в Калугу. С детских лет Дмитрия интересовала игра на фортепиано — уже с 14 лет он работал в калужских ресторанах в качестве клавишника.

С лета 1978 года он начал выступать с ВИА Синяя птица, и был полноценным членом группы до 1988 года.

Уже с 1996 он появился на публике как клавишник в ДДТ. Ежегодно в день своего рождения, 4 января, Галицкий давал концерты в Калуге, откуда был родом.

Напомним, что 11 октября в Харькове на 50-м году жизни умер известный украинский музыкант и актер Михаил Барбара. По словам жены музыканта Светланы Олешко, Михаил не болел и имел планы на будущее.

Фото: Дмитрий Галицкий