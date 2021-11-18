Умер российский актер театра и кино Игорь Савочкин. Об этом заявила блогер Алеся Казанцева в Facebook.

— Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Он был добр ко мне в те времена, когда я только начинала. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера. Игорь, спасибо, что ты был добр ко мне и поддерживал, — трогательно попрощалась с актером Алеся.

Известно, что артист скончался в возрасте 58 лет, хотя о причинах смерти не сообщается. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что его госпитализировали с болями в спине, а после — что Игорь чувствовал себя нормально, и планировал выписываться из больницы.

Савочкин родился в 14 мая 1963 года в Саратовской области. В 1991 году получил театральное образование, и после переезда в Москву начал работать в театре На досках и Театре на покрове. После этого он также работал диктором радиостанции Ностальджи. За всю актерскую карьеру он успел снять в более чем 70 фильмах.

Среди самых известных — Ночной дозор, Кука, Любовь под прикрытием и Левиафан.

За роль в фильме Тихая застава он стал лауреатом премии Золотое перо границы. Также он стал лауреатом премии международного молодежного фестиваля короткометражного кино Новый горизонт — за лучшую мужскую роль в короткометражке Ваши документы.