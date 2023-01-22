Актриса та учасниця Холостяка 12 Вікторія Варлей розповіла про зустріч із ведучою-зрадницею Регіною Тодоренко та її чоловіком-росіянином Владом Топаловим.

Каже, влітку 2022 року вони випадково зустрілися у Маямі в спільній компанії друзів. Раніше ж Варлей добре спілкувалася з Тодоренко – вони знайомі понад 10 років.

Ще на початку повномасштабної війни Вікторія дорікнула Регіні мовчанням, також не проігнорувала можливість поцікавитися позицією особисто.

Зараз дивляться

– Вона була дуже рада мене бачити, сіла зі мною і почали згадувати минуле. Перше запитання, яке я їй поставила: – Як твої батьки, де вони? Вона сказала, що вони в Одесі, бо відмовилися виїжджати. Я говорю: – А твоє ставлення до цього яке? Вона трохи “на сльозі” це все говорила. Що їй тяжко, оскільки чоловік – росіянин, діти наполовину українці. Для мене це було виправдання, – сказала Варлей.

Зазначає, вдалося поспілкуватися і з Топаловим, який поцікавився у Віки, де її батьки.

– Сказав, що це все повний крах і незрозуміло, як таке може трапитись у XXI столітті. Тобто такі стандартні фрази. Я не можу сказати, що вони підтримують війну – ні, не підтримують, як оті всі, такого немає, але вони й не кажуть нічого проти, – наголосила Варлей.

Вона додала, що оскільки Тодоренко з чоловіком замовчують криваві дії РФ і сплачують податки країні-агресорці, вони є співучасниками війни.

– У них діти. Цим дітям ще якось треба жити в цій країні, хоча для мене це просто шматок л**на. Я думаю, що розплата буде дуже гіркою, і я дуже цього бажаю, правда. Всім, хто мовчить, хто підтримує, – підсумувала Варлей.

Зазначимо, Регіна Тодоренко замовчує війну в Україні та продовжує жити в РФ, розважаючи публіку країни-агресора. Якось вона спробувала виправдатися, сказавши, що в них із чоловіком різні політичні погляди і вони не можуть дійти єдиного висновку.