Я готував їй удома: Клопотенко розповів про стосунки зі Златою Огнєвіч

Шеф-кухар і переможець проєкту МастерШеф-5 Євген Клопотенко розповів про особисте життя і спілкування зі співачкою Златою Огнєвіч.

У відвертому інтерв’ю Григорію Решетнику в проєкті Як ти? Клопотенко зізнався, що з героїнею Холостячки його пов’язують теплі дружні стосунки.

– Мені пише Злата Огнєвіч, я їй сердечка ставлю. Ми зі Златою дружимо. Бачилися, до речі, тижні два тому. Я готував їй їсти вдома. Вона розказувала, як ходила в Карпати, зробила собі татуювання. Ми з нею познайомилися у Єгипті, де я відпочивав, минулого нового року. Вона в той час співала, і це було виконання просто до мурах! Вона до мене дуже добре ставиться. З теплом. У нас прекрасні стосунки. Дівчата в 35 не говорять: Я не знаю, що хочу, покрути мене… Вже ти чітко розумієш, що ти хочеш і до якої цілі йдеш. І це – щастя!

На запитання Григорія про те, чи готувала йому Злата Огнєвіч, Євген відповів коротко: Щось готувала!

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Клопотенко не приховує – популярність і щоденне перебування у великому потоці людей заважають йому знайти дівчину.

– Мені пишуть дівчата, кличуть на побачення, але так нечесно. Вони то знають мене, і вже вирішили, що хочуть бути зі мною. А я то їх не знаю! Мені заважає популярність у спілкуванні. Треба, щоб з тобою була людина, яка витримуватиме це все. Хто взагалі зможе витримати цей потік енергії? Мені потрібна та, яка постійно мене підтримуватиме. Але як її знайти? В потоці, коли ти щодня бачиш по 200 людей, це складно.