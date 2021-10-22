Сергей Михалок, бывший вокалист группы Ляпис Трубецкой и действующий солист рок-групп Ляпис 98 и Brutto, избил мужчину на концерте в городе Полтава. Инцидент произошел 20 октября во время выступления группы Ляпис 98 во Дворце досуга Ноябрь.

Видео с концерта, где Михалок ударил зрителя, распространили местные СМИ. На записи видно, как мужчина с гитарой выходит на сцену и здоровается с солистом рок-группы.

Сначала Сергей Михалок саркастически просит его выступить на сцене.

— Давай, стой, гитара тебе, микрофон, — говорит артист.

Когда мужчина дошел к центру сцены, взял в руки гитару и стал у микрофона, Михалок попросил его показать билет на концерт.

— Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда, билет покажи?… На шару? Или ты пришел на нелюбимого артиста? Чего ты мне деньги суешь? У тебя билет есть?

После этих слов Сергей Михалок схватил мужчину и резко бросил его на пол. Зрителя под руки вывела охрана.

По словам очевидцев, перед этим Михалок поссорился с посетителем концерта, который был в состоянии алкогольного опьянения.

На инцидент отреагировала полиция Полтавы. В пресс-службе сообщили, что к ним с сообщением об избиении на концерте обратились местные жители.

На место прибыли правоохранители, им удалось найти пострадавшего, но тот категорически отказался от написания заявления и дальнейшего расследования дела.

Полиция получила видеозапись очевидцев и открыла производство по ч.1 ст. 296 УК (хулиганство). За это грозит штраф от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн, или арест до шести месяцев, или заключение до пяти лет.

Сергей Михалок — бывший вокалист и идеолог белорусской группы Ляпис Трубецкой. После прекращения ее существования в 2014 году Михалок стал солистом группы Brutto, а потом — Ляпис 98.

В 2015 году Михалок попросил право на постоянное проживание в Украине из-за враждебного восприятия его творчества в Беларуси и Российской Федерации. Там он находится в “черном списке” артистов.

Михалок активно поддерживал Революцию достоинства в Украине, а в 2020 году получил почетное звание Заслуженного артиста Украины.

Драка на концерте в Полтаве — не первая в карьере артиста. В 2015 году во время выступления группы Brutto в той же Полтаве он также подрался с одним из посетителей.

Тогда мужчина провоцировал певца неэтичными жестами и криками, тот не удержался и нанес ему несколько ударов.

Фото: Сергей Михалок