Английский футболист Дэвид Бекхем призвал помогать украинцам, которые пострадали от действий российских агрессоров.

В Instagram он обнародовал видеообращение, в котором сообщил, что передает свою социальную сеть руководителю регионального перинатального центра в Харькове — Ирине, которая помогает беременным рожать в это сложное и страшное время. В Instagram-stories футболиста появилось обращение врача.

— Меня зовут Ирина. Сегодня я оккупировала Instagram Дэвида Бекхема. В мирное время я руководитель харьковского регионального перинатального центра и детский анестезиолог. Сегодня я вам покажу, как мы работаем во время войны и расскажу в кого мы превратились за эти дни войны, — сказала врач.

В видео показано, что роженицы сидят в бомбоубежищах, а так же то, что дети вынуждены рождаться не в мирных условиях.

Также футболист прикрепил ссылку в шапке профиля, перейдя на которую, можно сделать пожертвование Украине.

Ранее мы писали о том, что Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали $1 млн на помощь украинским детям. Вместе с ЮНИСЕФ они открыли сбор денег.

В своем Instagram Бекхэм призвал всех небезразличных поддержать инициативу и присоединиться к ней.