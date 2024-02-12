Акторка Катерина Тишкевич розповіла, як проходить її лікування. Протягом багатьох років вона страждає від виснажливого головного болю і постійно намагається знайти метод позбавлення від нього.

Катерина Тишкевич почала консультуватися з медиками з Техасу

В Instagram-stories Катерина вийшла на зв’язок з підписниками в спеціальному бандажі на шиї. Акторка поспішила заспокоїти шанувальників, сказавши, що все нормально і жодних переломів у неї немає, це просто рекомендації лікарів.

– Я зараз співпрацюю онлайн із Техаським центром головного болю. Носити бандаж – це їхня рекомендація. Я в ньому сплю, ходжу. З шиєю все нормально, як завжди з головою не все добре, але я сподіваюся, Техас знає, що він рекомендує, – зазначила Тишкевич.

Вона додала, що така рекомендація була зроблена з огляду на висновки її МРТ шиї. Лікарі бачать проблему в диску, а тому наразі вона виконує спеціальні вправи та дотримується деяких рекомендацій.

Зараз дивляться

Нагадаємо, Катерина вже тривалий час страждає від головного болю. Лікарі тривалий час не могли визначити його причину, також акторка вдавалася і до нетрадиційних методів медицини.

Попри всі спроби позбутися головного болю, він триває, але Тишкевич не втрачає віри розібратися в цьому питанні.