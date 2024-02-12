Акторка Катерина Тишкевич розповіла, як проходить її лікування. Протягом багатьох років вона страждає від виснажливого головного болю і постійно намагається знайти метод позбавлення від нього.
Катерина Тишкевич почала консультуватися з медиками з Техасу
В Instagram-stories Катерина вийшла на зв’язок з підписниками в спеціальному бандажі на шиї. Акторка поспішила заспокоїти шанувальників, сказавши, що все нормально і жодних переломів у неї немає, це просто рекомендації лікарів.
– Я зараз співпрацюю онлайн із Техаським центром головного болю. Носити бандаж – це їхня рекомендація. Я в ньому сплю, ходжу. З шиєю все нормально, як завжди з головою не все добре, але я сподіваюся, Техас знає, що він рекомендує, – зазначила Тишкевич.
Вона додала, що така рекомендація була зроблена з огляду на висновки її МРТ шиї. Лікарі бачать проблему в диску, а тому наразі вона виконує спеціальні вправи та дотримується деяких рекомендацій.
Нагадаємо, Катерина вже тривалий час страждає від головного болю. Лікарі тривалий час не могли визначити його причину, також акторка вдавалася і до нетрадиційних методів медицини.
Попри всі спроби позбутися головного болю, він триває, але Тишкевич не втрачає віри розібратися в цьому питанні.