Акторка Катерина Тишкевич показала архівні фотографії з весілля з актором Валентином Томусяком.

Тишкевич показала весілля з Томусяком

7 лютого подружжя відсвяткувало річницю – п’ять років від дня весілля. З цього приводу Катерина оприлюднила чорно-біле відео з чоловіком в Instagram. На ньому Валентин ніжно обіймає акторку і цілує.

– Ми з Валентином святкуємо річницю весілля – п’ять років тому офіційно стали однією сім’єю, – написала під відео Катерина.

Також Тишкевич показала, яким було їхнє весілля, оприлюднивши фото з того дня в Instagram-stories. Вона зробила колаж із рідкісних фото, на яких вони танцюють, обіймаються і мають щасливий вигляд.

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Катерина і Валентин одружилися в 2019 році. Відтоді подружжя нерозлучне. В одному з інтерв’ю акторка говорила, що вони вже хочуть дітей, але для неї це може бути ризиковано.

Річ у тім, що Катерина вже тривалий час страждає від виснажливого головного болю. Вагітність дійсно може бути шансом на одужання, а може і погіршити ситуацію.

Фото: Катерина Тишкевич