Актриса Екатерина Тышкевич рассказала, как проходит ее лечение. На протяжении многих лет она страдает от изнурительной головной боли и постоянно пытается найти метод избавления от нее.

Екатерина Тышкевич начала консультироваться с медиками из Техаса

В Instagram-stories Екатерина вышла на связь с подписчиками в специальном бандаже на шее. Актриса поспешила успокоить поклонников, сказав, что все нормально и никаких переломов у нее нет, это просто рекомендации врачей.

— Я сейчас сотрудничаю онлайн с Техасским центром головной боли. Носить бандаж — это их рекомендация. Я в нем сплю, хожу. С шеей все нормально, как всегда с головой не все хорошо, но я надеюсь, Техас знает, что он рекомендует, — отметила Тышкевич.

Она добавила, что такая рекомендация последовала исходя из вывода ее МРТ шеи. Врачи видят проблему в диске, а потому сейчас она выполняет специальные упражнения и придерживается некоторых рекомендаций.

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Напомним, Екатерина уже продолжительное время страдает от головных болей. Врачи долгое время не могли определить их причину, также актриса прибегала и к нетрадиционным методам медицины.

Несмотря на все попытки избавиться от головной боли, она продолжается, но Тышкевич не теряет веры разобраться в этом вопросе.