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Похвалилася досягненнями: Тіна Кароль показала асану павича

13 Липня 2023, 10:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тина Кароль
Джерело: Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль похвалилася своїми досягненнями в йозі. Зірка показала, яку з асан засвоїла.

Так, в Instagram-stories виконавиці з’явився репост фото з акаунта її інструктора з аштанга йоги. На кадрі Тіна Кароль постала в асані павича – горизонтальна стійка на руках.

Тина Кароль павлин

– Павич у виконанні моєї усвідомленої йогині, – написала інструкторка на фото.

Відомо, що артистка регулярно займається спортом і підтримує свою форму. Періодично співачка ділиться своїми досягненнями.

Так, ще в 2021 році Тіна Кароль демонструвала свої навички в йозі. Тоді вона показала відео, на якому робить дуже складні асани, та повідомила, що може стояти в планці понад 13 хвилин.

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