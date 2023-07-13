Співачка Тіна Кароль похвалилася своїми досягненнями в йозі. Зірка показала, яку з асан засвоїла.

Так, в Instagram-stories виконавиці з’явився репост фото з акаунта її інструктора з аштанга йоги. На кадрі Тіна Кароль постала в асані павича – горизонтальна стійка на руках.

– Павич у виконанні моєї усвідомленої йогині, – написала інструкторка на фото.

Відомо, що артистка регулярно займається спортом і підтримує свою форму. Періодично співачка ділиться своїми досягненнями.

Так, ще в 2021 році Тіна Кароль демонструвала свої навички в йозі. Тоді вона показала відео, на якому робить дуже складні асани, та повідомила, що може стояти в планці понад 13 хвилин.