Певица Тина Кароль похвасталась своими достижениями в йоге. Звезда показала, какую из асан усвоила.
Так, в Instagram-stories исполнительницы появился репост фото с аккаунта ее инструктора с аштанга йоги. На кадре Тина Кароль предстала в асане павлина — горизонтальная стойка на руках.
— Павлин в исполнении моей осознанной йогини, — написала инструктор на фото.
Известно, что артистка регулярно занимается спортом и поддерживает свою форму. Периодически певица делится своими достижениями.
Так, еще в 2021 году Тина Кароль демонстрировала свои навыки в йоге. Тогда она показала видео, на котором делает очень сложные асаны, и сообщила, что может стоять в планке более 13 минут.
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