Певица Тина Кароль похвасталась своими достижениями в йоге. Звезда показала, какую из асан усвоила.

Так, в Instagram-stories исполнительницы появился репост фото с аккаунта ее инструктора с аштанга йоги. На кадре Тина Кароль предстала в асане павлина — горизонтальная стойка на руках.

— Павлин в исполнении моей осознанной йогини, — написала инструктор на фото.

Известно, что артистка регулярно занимается спортом и поддерживает свою форму. Периодически певица делится своими достижениями.

Так, еще в 2021 году Тина Кароль демонстрировала свои навыки в йоге. Тогда она показала видео, на котором делает очень сложные асаны, и сообщила, что может стоять в планке более 13 минут.