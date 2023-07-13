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Похвасталась достижениями: Тина Кароль показала асану павлина

13 июля 2023, 10:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тина Кароль
Источник: Тина Кароль

Певица Тина Кароль похвасталась своими достижениями в йоге. Звезда показала, какую из асан усвоила.

Так, в Instagram-stories исполнительницы появился репост фото с аккаунта ее инструктора с аштанга йоги. На кадре Тина Кароль предстала в асане павлина — горизонтальная стойка на руках.

Тина Кароль павлин

— Павлин в исполнении моей осознанной йогини, — написала инструктор на фото.

Известно, что артистка регулярно занимается спортом и поддерживает свою форму. Периодически певица делится своими достижениями.

Так, еще в 2021 году Тина Кароль демонстрировала свои навыки в йоге. Тогда она показала видео, на котором делает очень сложные асаны, и сообщила, что может стоять в планке более 13 минут.

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