Снайперка Євгенія Емеральд (Жанна Д’Арк) заявила про домашнє насильство і показала листування з погрозами від колишнього чоловіка-військового Євгена Стипанюка.

В Instagram Емеральд оприлюднила відеозвернення, в якому сказала, що з жінками поводитися так не можна, тому вона більше не має наміру терпіти.

– Я – Женя Емеральд, відома вам як сильна і смілива українська Жанна д’Арк. Але, передусім, я просто жінка, одна з тих сотень тисяч українських жінок, яка пережила домашнє насильство. У цьому відео я хочу продемонструвати на своєму прикладі, до чого призводить страх і слабкість перед кривдником. Тут ви побачите тільки частину розмов і погроз із боку мого колишнього чоловіка, – сказала Євгенія.

Вона прикріпила голосові повідомлення, в яких Стипанюк погрожує їй смертю. Він говорить про те, що підірве її і вб’є з пістолета, якщо хтось із чоловіків візьме їхню спільну дитину на руки, а також погрожує забрати доньку Афіну і встановити за нею стеження. Чоловік називає Євгенію жінкою легкої поведінки.

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Емеральд сказала кривднику, що напише на нього заяву в поліцію, однак той зі свого боку каже, що не боїться цього.

Сам Стипанюк на це поки що ніяк не відреагував. Однак користувачі мережі підтримали Євгенію.

Женя, це не нормально. Крапка і все… Ти ще довго це терпіла.

Правильно, що показали це все. Нехай країна знає своїх “героїв”. Женю, тримайтеся.

Велика повага вам за цю публікацію.

Вас обзиває повією, а сам сидить на сайті знайомств.

Вибачте, але одна нецензурна лексика. Він хвора і небезпечна для суспільства людина, – пишуть на підтримку Емеральд.

Нагадаємо, на початку жовтня Євгенія Емеральд офіційно заявила про розлучення з Євгеном Стипанюком. Пішла вона від нього ще влітку. Тоді причини військова не стала називати, а лише сказала, що це не побутові сварки.

Одружилися вони рік тому на передовій, трохи згодом народилася донька Афіна. Зараз їм розлучитися не можна за законом, поки дівчинці не виповниться рік.

Фото: Євгенія Емеральд