Снайпер Евгения Эмеральд (Жанна Д’Арк) заявила о домашнем насилии и показала переписку с угрозами от бывшего мужа-военного Евгения Стипанюка.

В Instagram Эмеральд обнародовала видеообращение, в котором сказала, что с женщинами себя вести так нельзя, потому она больше не намерена терпеть.

— Я — Женя Эмеральд, известная вам как сильная и смелая украинская Жанна д’Арк. Но, в первую очередь, я просто женщина, одна из тех сотен тысяч украинских женщин, которая пережила домашнее насилие. В этом видео я хочу продемонстрировать на своем примере, к чему приводит страх и слабость перед обидчиком. Здесь вы увидите только часть разговоров и угроз со стороны моего бывшего мужа, — сказала Евгения.

Она прикрепила голосовые сообщения, в которых Стипанюк угрожает ей смертью. Он говорит о том, что подорвет ее и убьет из пистолета, если кто-то из мужчин возьмет их общего ребенка на руки, а также грозится забрать дочь Афину и установить за ней слежку. Мужчина называет Евгению женщиной легкого поведения.

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Эмеральд сказала обидчику, что напишет на него заявление в полицию, однако тот в свою очередь говорит, что не боится этого.

Сам Стипанюк на это пока что никак не отреагировал. Однако пользователи сети поддержали Евгению.

Женя, это не нормально. Точка и все… Ты еще долго это терпела.

Правильно, что показали это все. Пусть страна знает своих “героев”. Женя, держитесь.

Большое уважение вам за эту публикацию.

Вас обзывает проституткой, а сам сидит на сайте знакомств.

Извините, но одна нецензурная лексика. Он больной и опасный для общества человек, — пишут в поддержку Эмеральд.

Напомним, в начале октября Евгения Эмеральд официально заявила о разводе с Евгением Стипанюком. Ушла она от него еще летом. Тогда причины военная не стала называть, а лишь сказала, что это не бытовые ссоры.

Поженились они год назад на передовой, немного позже родилась дочь Афина. Сейчас их развести не могут по закону, пока девочке не исполнится год.

Фото: Евгения Эмеральд