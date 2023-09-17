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Хоче забрати дитину: снайперка Емеральд натякнула на серйозні проблеми в сім’ї

17 Вересня 2023, 15:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Хоче забрати дитину: снайперка Емеральд натякнула на серйозні проблеми в сім’ї

Снайперка Євгенія Емеральд (Жанна Д’Арк) натякнула, що чоловік хоче відібрати в неї доньку. Про це боєць заявила в Instagram чим змусила шанувальників понервувати.

Усе почалося з нещодавніх чуток про розлучення Євгенії з військовим Євгеном Стипанюком – тоді вона заявила, що насправді речі можуть виглядати не так, як здається на перший погляд. Тоді снайперка заявила, що вчиться знову бути щасливою.

Тепер публікація в Instagram спровокувала нові чутки – Євгенія показала знімок 5-місячної доньки, і доповнила його словами.

Зараз дивляться
Емеральд

https://www.instagram.com/emerald.evgeniya/

– Ніхто тебе в мене не забере, – заявила Емеральд.

Стіпанюк також показує, як старається заради доньки – він показав дитячу кімнату, яку облаштував спеціально для дитини – від стільчика для годування до ліжечка.

Емеральд

https://www.instagram.com/emerald.evgeniya/

Досить важко дати оцінку стосункам пари, але сама Євгенія заявила, що розповість про все пізніше.

– Усьому свій час – зараз я не хочу. Не все те золото, що блищить, і не вірте своїм очам – написала снайперка.

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Утім, є й ті зіркові пари, які не витримали війни. З багатьох причин шлюб може зникнути, і повномасштабне вторгнення може бути просто останньою краплею серед численних проблем у стосунках.

Теги
Євгенія Емеральд Війна в Україні Розлучення
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