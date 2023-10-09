Снайперка Євгенія Емеральд (Жанна Д’Арк) офіційно заявила про розлучення з чоловіком-військовим Євгеном Стипанюком. З їхнього весілля на передовій минуло менше року.

Поки що, за законом, Євгенію та Євгена розвести не можуть, оскільки їхній доньці ще немає року. Конкретну причину краху стосунків Емеральд не назвала, але зазначила, що це не банальна різниця в характері чи побутові сварки.

– Офіційно. Це – розлучення… Згодом ви про все дізнаєтеся і зрозумієте мої вчинки. Де-факто я вільна жінка, але, згідно із законодавством, не можу отримати розлучення, поки дитині не виповнився один рік. Але головне, що я почуваюся просто вільною, – написала снайперка.

Підписники засипали Євгенію коментарями і стали висувати свої припущення. Хтось припустив, що Стипанюк не витримав іспит на батьківство і знайшов собі коханку.

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Євгенія цього не підтвердила, але й заперечувати не стала, написавши: Це найменша з проблем.

Крім того, між екскоханими сталася перепалка в Instagram-stories. Емеральд натякнула, що Стипанюк не перебуває на фронті, як думають багато хто.

– Як ви ставитеся до того, що типу військова людина, яка тусить у Києві (публікує це в Instagram), купує дорогий автомобіль і хвалиться цим на весь інтернет? Ок це? Чи час для цього? Чи повинні командири на таке звертати увагу? Чому за документами людина на нулі, а за фактом у салоні авто, МРЕВ, гуляє? Я жодного такого військового не бачила, крім одного, – висловилася Емеральд.

Також вона показала листування з підписниками, які писали їй, що бачили Євгена на Крюківщині та на Подолі.

Сам Стипанюк оприлюднив фото, на якому він нібито перебуває в Лимані Донецької області.

– Мій п’ятизірковий готель з усіма зручностями, справжня романтика… Ще й у комплект входять миші, які бігають по тобі, – написав він.

Раніше Емеральд натякнула, що чоловік хоче відібрати в неї доньку. Вона оприлюднила фото Афіни, зазначивши, що нікому не вдасться її забрати.

Фото: Евгенія Емеральд