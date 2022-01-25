Столичные правоохранители задержали мужчину, который три года угрожал украинской певице Злате Огневич. За совершенное злоумышленнику грозит до двух лет ограничение свободы.

В полиции сообщили, что возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 129 УК – угроза убийством.

– Мы установили, что к преступлению причастен уроженец Черкасской области, 1981 года рождения. Мужчина долгое время систематически угрожал убийством заявительнице, преследовал и отправлял СМС-сообщения в разные социальные сети. Сегодня, 25 января, при силовой поддержке спецназовцев КОРДа, мы задержали правонарушителя по месту жительства в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, — сказал Василий Иванишин.

По согласованию с Печерской окружной прокуратурой дознаватели сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления и подали ходатайство в суд об избрании меры пресечения. В настоящее время идет досудебное расследование.

Напомним, что Злата Огневич обратилась в Печерское управление полиции с заявлением 24 января. Она рассказала правоохранителям о преследовании и угрозах со стороны агрессивного мужчины.

Также в социальной сети Instagram Огневич показала, как мужчина догоняет ее машиной и начинает угрожать ей и отцу через открытое окно.

Исполнительница призналась, что чувствует себя беззащитной женщиной и больше не может молчать. Она публично обратилась за помощью к мэру Киева Виталию Кличко и президенту Украины Владимиру Зеленскому.