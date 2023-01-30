На американського співака Меріліна Менсона подали до суду за сексуальне домагання. За заявами анонімної жертви, це сталося ще у 1990-х роках, коли їй було менше ніж 18 років.

Жінка вирішила не розкривати свою особу під час подання позову до суду. Вона розповіла, що подібних інцидентів із нею було кілька. Крім сексуального насильства, Менсона звинувачують у побоях та навмисному заподіянні стресу.

За словами жертви, їй та її сім’ї також загрожували, але вона продовжувала приходити на концерти артиста під час різноманітних гастролей. Під час 4-денної подорожі з Меріліном, рокер нібито травив її наркотиками, а також готував підґрунтя для залякування та контролю після того, як вона стала повнолітньою.

Зараз дивляться

– Внаслідок сексуальних домагань та нападів з боку Браяна Уорнера, організованих та заохочуваних відповідачами компаніями Interscope та Nothing Records, позивач переніс серйозні емоційні, фізичні та психологічні страждання, включаючи почуття сорому та провини, економічні та емоційні втрати, – йдеться у документі.

Нещодавно американська актриса Еван Рейчел Вуд звинуватила Меріліна Менсона в зґвалтуванні. Інцидент стався під час знімання кліпу Heart-Shaped Glasses.