Поліція обшукала будинок Меріліна Менсона у справі про сексуальне насильство

Поліція провела обшук у будинку Меріліна Менсона на тлі заяв з боку кількох жінок про фізичне та сексуальне насильство.

Заступник шерифа округу Лос-Анджелес Єва Хіменес повідомила, що в понеділок було вручено ордер на обшук у будинку Менсона, справжнє ім’я якого – Браян Г’ю Ворнер.

Пані Хіменес не повідомила жодних подробиць.

У лютому управління шерифа заявило, що його детективи розслідують справу Менсона у зв’язку з повідомленнями про домашнє насильство в період з 2009 до 2011 року в Західному Голлівуді, де він жив на той час.

Причетні до цього жінки не були ідентифіковані, але кілька з них публічно заявили цього року, що вони зазнали фізичного, сексуального та емоційного насильства з боку Менсона приблизно під час інцидентів, що розслідуються.

Деякі також подали позови.

З початку цього року щонайменше 15 жінок звинуватили Меріліна Менсона у сексуальному, психологічному та фізичному насильстві. Хоча його справу проти Джейн Доус було припинено у вересні, у жовтні суддя ухвалив продовжити розслідування у справі Б’янки.

Менсон заперечує всі звинувачення. Також співак упевнений, що таку атаку на нього сфабрикували колишні соратники. Крім того, Менсон зазначив, що вони відчайдушно намагаються поєднати його сценічний образ з особистим життям.