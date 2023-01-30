На американского певца Мэрилина Мэнсона подали в суд за сексуальное домогательство. ПО заявлениям анонимной жертвы, это случилось еще в 1990-х годах, когда ей было меньше 18 лет.

Женщина решила не раскрывать свою личность во время подачи иска в суд. Она рассказала, что подобных инцидентов с ней было несколько. Помимо сексуального насилия, Мэнсона обвиняют в побоях и умышленном причинении стресса.

По словам жертвы, ей и ее семье также угрожали, но она продолжала приходить на концерты артиста во время различных гастролей. Во время 4-дневного путешествия с Мэрилином, рокер якобы пичкал ее наркотиками, а также готовил почву для запугивания и контроля после того, как она стала совершеннолетней.

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— В результате сексуальных домогательств и нападений со стороны Брайана Уорнера, организованных и поощряемых ответчиками компаниями Interscope и Nothing Records, истец перенес серьезные эмоциональные, физические и психологические страдания, включая чувство стыда и вины, экономические и эмоциональные потери, — говорится в документе.

Совсем недавно американская актриса Эван Рейчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании. Инцидент произошел во время съемок клипа Heart-Shaped Glasses.