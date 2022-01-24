Американская актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что рок-певец Мэрилин Мэнсон (настоящее имя — Брайан Уорнер) фактически изнасиловал ее на камеру. Инцидент произошел во время съемок клипа Heart-Shaped Glasses. В это время артисты состояли в отношениях.

Об этом 34-летняя актриса рассказала в первой части нового документального фильма Восстание Феникса, премьера которого состоялась 23 января на кинофестивале Сандэнс.

В киноленте детально рассказывается о ее отношениях с 53-летним рокером, который, по словам Эван, ужасно оскорблял ее на протяжении многих лет. Кроме того, сексуальная сцена в клипе Heart-Shaped Glasses должна была быть лишь сымитирована, однако это оказалось не так.

— Мы обсуждали смоделированную сексуальную сцену, но как только включились камеры, он начал проникать в меня по-настоящему. Я никогда не соглашалась на это… Это был полный хаос… Это был действительно травмирующий опыт съемок видео. Мне было противно, что я сделала что-то постыдное, и я могу сказать, что съемочной группе было неудобно, но никто не знал, что делать, — рассказала Вуд.

Актриса заявила, что именно тогда против нее было совершено первое преступление.

— По сути, меня изнасиловали на камеру… Я боялась сделать что-то, что могло бы расстроить Брайана. Видео было только началом насилия, которое будет нарастать в течение отношений, — призналась Эван.

Первая часть двухсерийного фильма Восстание Феникса, который полностью выйдет в эфир в конце 2022 года на канале HBO, посвящена личной жизни Эван и ее отношениям с Мэнсоном.

Актриса познакомилась с музыкантом, когда ей было 18 лет, а ему — 38. Влюбленные сразу начали встречаться. В общей сложности они были вместе с 2006 по 2010 год, прерывая отношения.

Впервые публично Эван Рейчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии в феврале 2021 года. Она заявила, что подвергалась систематическому насилию со стороны экс-возлюбленного.

После публичного заявления Вуд несколько девушек также выдвинули обвинения против рок-музыканта.