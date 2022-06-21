Сьогодні, 21 червня, гурт Антитіла та її фронтмен Тарас Тополя святкують день народження. Колективу виповнилося 14 років, музикантові – 35 років.

На честь свого ювілею Тополя, який перебуває на передовій, вирішив розіграти серед шанувальників особисті рукавички, балістичні окуляри, шолом та ніж.

– Вперше зустрічаємо день народження на передовій під шкварчанням рацій (як добре, що вони є). По позиціях працює рашистський танк, міномети. На щастя, за ніч жодного пораненого та вбитого. Проте атмосфера ще та… Сьогодні вирішив зробити вам сюрприз – сувеніри від мене. Власники цих речей будуть обрані рандомно між усіма, хто задонатить протягом наступних трьох днів, – написав Тополя в Instagram.

Тарас також розповів історію кожної речі. Наприклад, рукавички з ним з першого дня повномасштабної війни, окуляри він втратив під час спалаху, а потім знайшов, а ніж хотів віддати синові Марку, одна вирішила, що він ще малий для такого.

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Зазначимо, з початком повномасштабної війни Антитіла вступили до лав тероборони ЗСУ.