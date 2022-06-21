Сегодня, 21 июня, группа Антитела и ее фронтмен Тарас Тополя празднуют день рождения. Коллективу исполнилось 14 лет, музыканту — 35.

В честь своего юбилея Тополя, которые находится на передовой, решил разыграть среди поклонников личные перчатки, баллистические очки, шлем и нож.

— Впервые встречаем день рождения на передовой под шкварчание раций (как хорошо, что они есть). По позициям работает рашистский танк, минометы. К счастью, за ночь ни одного раненого и убитого. Тем не менее, атмосфера еще та… Сегодня решил сделать вам сюрприз — сувениры от меня. Владельцы этих вещей будут выбраны рандомно между всеми, кто задонатит в течение следующих трех дней, — написал Тополя в Instagram.

Тарас также рассказал историю каждой вещи. Например, перчатки с ним с первого дня полномасштабной войны, очки он потерял во время вспышки, а после нашел, а нож хотел отдать сыну Марку, одна решил, что он еще мал для такого.

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Отметим, с началом полномасштабной войны Антитела вступили в ряды теробороны ВСУ.