Співачка Alyosha в ексклюзивному коментарі Вікна новини розповіла про спілкування з чоловіком, фронтменом гурту Антитіла Тарасом Тополею під час війни. Музикант із перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну стоїть на захисті нашої країни.

За словами Alyosha, вони намагаються спілкуватися щодня і зв’язуються по відеозв’язку – щоб бачити дітей та одне одного. Каже, у Тараса бувають чергування та спецоперації, але тоді він попереджає заздалегідь, що не зможе зателефонувати.

– Декілька перших разів, коли він не виходив на зв’язок, я вже зв’язувалася з усіма, так би мовити, піднімала всю Україну на вуха, щоб його знайти, – згадує співачка.

Зазначає, діти дуже радіють, коли їм дзвонить тато – показують малюнки, досягнення чи як розважаються.

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– Вони діляться своїм життям, як можуть. Для тата це, звісно, ​​дуже цікаво. Йому це як підтримка, надання сил, енергії та позитивних емоцій, яких там не вистачає, – розповіла Alyosha.

Говорить, намагаються підтримувати одне одного максимально і дітям так краще, оскільки вони не усвідомлюють усього до кінця.

– Вони оточені любов’ю. Ми в бабусі з дідусем. Їм весело. Я не можу сказати, що всередині щось змінилося щодо почуттів. Все як і було, навіть сильніше. Просто хочеться вже реалізувати те, що уявляєш – обійняти, побачити, – зізналася артистка.

Alyosha зазначила, коли вони всі разом були вдома у Києві, то давала Тополі право бути “злим поліцейським”, оскільки в нього чоловіча сила та енергія. Вона ж завжди ніжніша сторона.

– Усі прохання батька вони намагаються виконувати, щоб його порадувати. Ми щодня говоримо про те, що він найкращий батько у світі. Він мені говорить про те, що я найкраща мама, найкраща дружина. Він найкраща людина. Ці слова – Я тебе люблю або Я тебе обожнюю, сумую за тобою, вони є в нашому житті щодня, – наголосила виконавиця.

Зізнається, колись вони домовилися бути чесними одне з одним і не приховувати своїх почуттів, говорити про те, що думають.

Тарас Тополя та Alyosha одружилися в 2013 році. Подружжя виховує трьох дітей – синів Марка, Романа та доньку Марію.

Фото: Alyosha