Чувствую себя уязвимо: Приянка Чопра прокомментировала слухи о разводе с Ником Джонасом

Звезда Болливуда Приянка Чопра впервые отреагировала на слухи об окончании ее отношений с музыкантом Ником Джонасом.

Звездная пара связала себя узами брака в декабре 2018 года. Однако в ноябре прошлого года 39-летняя актриса обновила свой аккаунт в социальных сетях с @PriyankaChopraJonas на @PriyankaChopra.

В февральском выпуске журнала Vanity Fair Приянка Чопра рассказала о том, как постоянное внимание со стороны социальных сетей изменило ее отношение к карьере и личной жизни.

— На самом деле, я чувствую себя очень уязвимо, когда публикую фотографию, ведь все, что находится позади меня на этом фото, будет обязательно изучено, и люди будут строить догадки… Из-за шума социальных сетей, из-за их широкого присутствия в нашей жизни, я думаю, что все это кажется куда более важным, чем есть на самом деле. Я думаю, что мы придаем этому гораздо большее значение в реальной жизни, а я не думаю, что оно того стоит, — призналась звезда фильма Матрица: Воскрешение.

Модель рассказала, что стала более осторожной и замкнутой, потому что нахождение в центре внимания забирает много энергии.

— Постоянно пытаешься убедиться, что ты говоришь правильно, делаешь правильно, одеваешься правильно, не совершаешь ошибок, не спотыкаешься, потому что весь мир смотрит, — объяснила она.

Сам Ник Джонас заверил журналистов, что вместе с Приянкой они создали границы, чтобы обеспечить свой уровень конфиденциальности и создать маленькую безопасную гавань для себя и своих близких.