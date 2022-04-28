Украинская модель и актриса Даша Астафьева призналась, что ее сердце сейчас занято.

Артистка отметила, что после последних отношений и болезненного разрыва с Артемом Кимом решила не распостранятся о личной жизни, однако на вопрос — есть ли у нее кто-то, ответила.

— После последних моих отношений я себе сказала, что не буду ничего рассказывать. Но я скажу так: я сейчас очень счастлива. Я чувствую себя любимой и настоящей женщиной, — отметила Астафьева.

Можно предположить, что избранника Даша нашла во время войны, поскольку не так давно она пребывала в депрессии.

Напомним, о том, что Даша Астафьева разорвала отношения с бизнесменом Артемом Кимом, стало известно в конце октября 2021 года.

Влюбленные были вместе с 2016 года и пережили не мало проблем. Так, в августе 2017 года Кима задержали детективы НАБУ вместе со специальной антикоррупционной прокуратурой.

Отметим, что сейчас модель занимается активной волонтерской деятельностью в Киеве. Также Астафьева недавно рассказала, что сделает после войны. Артистка отметила, что петь и танцевать не сможет, а вот в восстановлении городов ей бы хотелось быть полезной.