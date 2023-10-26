Акторка Анастасія Цимбалару розповіла, як в Україні до війни звеличували російських акторів і знецінювали вітчизняних.

Каже, в акторів країни-агресора було кращим усе, а також набагато вищі гонорари – нашим зіркам виплачували зарплату в гривнях, їм же в доларах. При цьому у своїй країні актори РФ були невідомі, а в Україні їх робили зірками. Про це вона розповіла в інтерв’ю Gloster FM.

Згадала Анастасія одну з розмов із екранним коханим. Під час неї він їй сказав: Настя, я там знімаюся в таких самих історіях. Але там мене ніхто не знає, а тут я їм на обід червону рибу.

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– Окремі гримерки, якщо це жінка і вона головна героїня, під неї купують косметику. А ми це робимо власним коштом… Навіть людське ставлення. Вони почувалися вищими, кращими… Я пам’ятаю, як зняли російських акторів, і наприкінці, коли ти видихнулася, переходять до твого крупного плану. Сидять російські актори: перший у телефоні, інший лежить із заплющеними очима. Усім своїм виглядом показували, що нам зараз плювати, – поділилася Цимбалару.

Додає, зараз ситуація не змінилася на краще, а навпаки – погіршилася, оскільки впали гонорари та стали інші умови роботи.

Попри це, акторка вірить, що їм вдасться повернутися в точку, яка була хоча б до повномасштабної війни.

Фото: Анастасія Цимбалару