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Почуття вирують: Лозовицька показала поцілунок із Топольським після фіналу

14 Січня 2023, 01:03
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Катя Лозовицька та Алекс Топольський
Джерело: СТБ

Переможниця Холостяка 12 Катерина Лозовицька прокоментувала фінал романтичного реаліті.

– Почуття вирують у мені. Спасибі всім за привітання. Подробиці згодом, – написала вона у своєму Instagram.

У фіналі романтичного реаліті Холостяк не відповів на почуття Саші Мудрої. Топольський обрав Катю – подарував їй обручку та зізнався у почуттях.

— Пам’ятаєш, я казав, що забув і не знаю, що таке закоханість? Тепер знаю, що це. Це те, що я відчуваю до тебе. Я вірю в те, що це почуття взаємне і зробить наше майбутнє щасливим. Катю, я хочу бути з тобою, – сказав Алекс Топольський у фіналі.

Чи вдалося Алексу Топольському та Каті Лозовицькій зберегти стосунки після проєкту Холостяк, дізнаємося вже 20 січня у пост-шоу.

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Алекс Топольський Катерина Лозовицька Холостяк
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