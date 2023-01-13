Переможниця Холостяка 12 Катерина Лозовицька прокоментувала фінал романтичного реаліті.

– Почуття вирують у мені. Спасибі всім за привітання. Подробиці згодом, – написала вона у своєму Instagram.

У фіналі романтичного реаліті Холостяк не відповів на почуття Саші Мудрої. Топольський обрав Катю – подарував їй обручку та зізнався у почуттях.

— Пам’ятаєш, я казав, що забув і не знаю, що таке закоханість? Тепер знаю, що це. Це те, що я відчуваю до тебе. Я вірю в те, що це почуття взаємне і зробить наше майбутнє щасливим. Катю, я хочу бути з тобою, – сказав Алекс Топольський у фіналі.

Чи вдалося Алексу Топольському та Каті Лозовицькій зберегти стосунки після проєкту Холостяк, дізнаємося вже 20 січня у пост-шоу.