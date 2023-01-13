Победительница Холостяка 12 Екатерина Лозовицкая прокомментировала финал романтического реалити.

— Чувства бушуют во мне. Спасибо всем за поздравления. Подробности позже, — написала она в своем Instagram.

В финале романтического реалити Холостяк не ответил на чувства Саши Мудрой. Топольский выбрал Катю — подарил ей кольцо и признался в чувствах.

— Помнишь, я говорил, что уже забыл и не знаю, что такое влюбленность? Теперь я знаю, что это. Это то, что я чувствую к тебе. Я верю в то, что это чувство взаимно и сделает наше будущее счастливым. Катя, я хочу быть с тобой, — сказал Алекс Топольский в финале.

Удалось ли Алексу Топольскому и Кате Лозовицкой сохранить отношения после проекта Холостяк, узнаем уже 20 января в пост-шоу.