Актор Двейн Джонсон планує звернутися до музею воскових фігур Гревіна у Парижі. Приводом для цього стала поява в експозиції неякісно зробленої воскової копії Скелі.

Про свій намір зірка Джуманджі заявив в Instagram та перепостив відео коміка Джеймса Андре Джефферсона-молодшого. Гуморист збиткується над недолугою копією та ставить риторичні питання її творцям.

– Схоже Скеля жодного дня не бачив сонця. Саме такий вигляд, на думку паризького музея він має. Ви хоч гуглили його? – жартома питає блогер.

Джонсон уточнив, що він планує звʼязатися з музейниками, щоби докласти руку до оновлення своєї воскової фігури, поліпшити її та змінити, починаючи із кольору шкіри.

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– Наступного разу, коли я буду в Парижі, я обов’язково зайду і вип’ю з собою, – пообіцяв актор.

Невдала копія лишила незадоволеними багатьох шанувальників Скелі. Хтось порівняв його з персонажем з реклами, відомим в Україні як містер Пропер, хтось припустив, що це дублер Двейна Джонсона. Крім того, фанати вважають, що костюм для фігури обрали теж невдалий, адже актор рідко зʼявляється на публіці у сорочці-поло та джинсах.