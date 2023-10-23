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Фото Персоны

Начнем с цвета кожи: Дуэйн Джонсон хочет исправить свою восковую копию

23 октября 2023, 18:37
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Двейн Скеля Джонсон
Источник: Depositphotos

Актер Дуэйн Джонсон планирует обратиться в музей восковых фигур Гревина в Париже. Поводом для этого стало появление в экспозиции некачественно сделанной восковой копии Скалы.

О своем намерении звезда Джуманджи заявил в Instagram и перепостил видео комика Джеймса Андре Джефферсона-младшего. Юморист издевается над нелепой копией и задает риторические вопросы ее создателям.

— Похоже Скала ни одного дня не видел солнца. Именно такой вид, по мнению парижского музея он имеет. Вы хоть гуглили его? — в шутку спрашивает блогер.

Джонсон уточнил, что он планирует связаться с музейщиками, чтобы приложить руку к обновлению своей восковой фигуры, улучшить ее и изменить, начиная с цвета кожи.

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— В следующий раз, когда я буду в Париже, я обязательно зайду и выпью с собой, — пообещал актер.

Неудачная копия оставила недовольными многих поклонников Скалы. Кто-то сравнил его с персонажем из рекламы, известным в Украине как мистер Пропер, кто-то предположил, что это дублер Дуэйна Джонсона. Кроме того, фанаты считают, что костюм для фигуры выбрали тоже неудачный, ведь актер редко появляется на публике в рубашке-поло и джинсах.

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Источник
Variety
Теги
Дуэйн Джонсон Музей скульптура
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