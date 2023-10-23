Актер Дуэйн Джонсон планирует обратиться в музей восковых фигур Гревина в Париже. Поводом для этого стало появление в экспозиции некачественно сделанной восковой копии Скалы.

О своем намерении звезда Джуманджи заявил в Instagram и перепостил видео комика Джеймса Андре Джефферсона-младшего. Юморист издевается над нелепой копией и задает риторические вопросы ее создателям.

— Похоже Скала ни одного дня не видел солнца. Именно такой вид, по мнению парижского музея он имеет. Вы хоть гуглили его? — в шутку спрашивает блогер.

Джонсон уточнил, что он планирует связаться с музейщиками, чтобы приложить руку к обновлению своей восковой фигуры, улучшить ее и изменить, начиная с цвета кожи.

Сейчас смотрят

— В следующий раз, когда я буду в Париже, я обязательно зайду и выпью с собой, — пообещал актер.

Неудачная копия оставила недовольными многих поклонников Скалы. Кто-то сравнил его с персонажем из рекламы, известным в Украине как мистер Пропер, кто-то предположил, что это дублер Дуэйна Джонсона. Кроме того, фанаты считают, что костюм для фигуры выбрали тоже неудачный, ведь актер редко появляется на публике в рубашке-поло и джинсах.