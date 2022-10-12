Американська кінокомпанія Disney відклала прем’єри нових фільмів Marvel. Пізніше запланованого вийдуть такі стрічки, як Блейд, Дедпул 3 тощо.

Оновлений розклад студії:

В рамках перетасування Блейд перемістився з 3 листопада 2023 року на 6 вересня 2024 року .

перемістився з 3 листопада 2023 року на . Дедпул 3 перенесений з 6 вересня 2024 року на 8 листопада 2024 року .

перенесений з 6 вересня 2024 року на . Фантастична четвірка перенесена з 8 листопада 2024 року на 14 лютого 2025 року .

перенесена з 8 листопада 2024 року на . Месники: Секретні війни на 1 травня 2026 року замість 7 листопада 2025 року.

Перенесено також ще один фільм, деталі якого поки що невідомі, як і назва. Його реліз перенесли на 1 травня 2026 року. Спочатку він повинен був відбутися 14 лютого 2025 року.

Зараз дивляться

Наступним фільмом студії Marvel, який вийде на великий екран у листопаді, стане Чорна пантера: Ваканда назавжди.

Раніше Disney вже оновлювала вихід супергеройських фільмів Marvel. Детальний розклад виходу всіх запланованих картин, а їх 17 – дивіться на Фактах ICTV.