Американська кінокомпанія Disney відклала прем’єри нових фільмів Marvel. Пізніше запланованого вийдуть такі стрічки, як Блейд, Дедпул 3 тощо.
Оновлений розклад студії:
- В рамках перетасування Блейд перемістився з 3 листопада 2023 року на 6 вересня 2024 року.
- Дедпул 3 перенесений з 6 вересня 2024 року на 8 листопада 2024 року.
- Фантастична четвірка перенесена з 8 листопада 2024 року на 14 лютого 2025 року.
- Месники: Секретні війни на 1 травня 2026 року замість 7 листопада 2025 року.
Перенесено також ще один фільм, деталі якого поки що невідомі, як і назва. Його реліз перенесли на 1 травня 2026 року. Спочатку він повинен був відбутися 14 лютого 2025 року.
Зараз дивляться
Наступним фільмом студії Marvel, який вийде на великий екран у листопаді, стане Чорна пантера: Ваканда назавжди.
Раніше Disney вже оновлювала вихід супергеройських фільмів Marvel. Детальний розклад виходу всіх запланованих картин, а їх 17 – дивіться на Фактах ICTV.