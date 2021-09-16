Украинская певица Джамала купила огромный участок под Киевом в селе Крюковщина. Артистка будет жить по соседству с другими звездами.

Исполнительница приобрела пустой участок, на котором пока что еще нет постройки. Его площадь — 1 200 кв. м. Согласно документам, Джамала владеет этой собственностью с октября 2020 года.

Планирует ли певица заняться постройкой и когда именно — неизвестно.

В селе Крюковщина, которое находится в 15 минутах езды от Киева, также живут мультиартист Дмитрий Монатик с семьей, исполнители Надя Дорофеева, Владимир Дантес, Анастасия Приходько и хореограф Алена Шоптенко.

Все особняки звезд находятся по соседству и сделаны в одном стиле.

В данный момент Джамала вместе с мужем и двумя сыновьями проживают в трехкомнатной квартире в столице. Это жилье ей подарил мэр Киева Виталий Кличко за победу на Евровидении 2016.

Площадь квартиры 107 кв. м. Она расположена на 11 этаже.

Ранее мы писали, что СМИ показали коттедж народной артистки Украины Софии Ротару. Особняк звезды расположен в селе Пятихатки неподалеку от Козина.

Элитное жилье площадью 1 412 кв. м Ротару приобрела 15 лет назад.