Історик, письменник, телеведучий, автор статей про історію і культуру Кримського півострова Олекса Гайворонський помер після тривалої хвороби.

Про це у Facebook повідомила редакція Crimean Tatars.

– Його внесок у історію кримських татар складно оцінити. Він відкрив нам світ Кримського Ханства і Золотої Орди, розповів про всі пам’ятники півострова, що збереглися. Він по крихтах збирав історію Країни Крим і щедро ділився своїми знаннями, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що крім дослідження історії Криму, Олекса Гайворонський був сценаристом.

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Він написав сценарій до першого кримськотатарського дитячого фільму-казки Хидир-деде, досліджував біографію Ісмаїла Гаспринського для фільму Перекладач, а також познайомив світ із біографією Бекіра Чобан-Заде у фільмі Шлях джигіта.

Роботи Гайворонського публікували сайти Радіо Свобода та Crimean Tatars, він був ведучим авторської програми на каналі ATR Прогулянки Кримом з Олексою Гайворонським.

Свою історичну діяльність Гайворонський розпочав у Бахчисарайському культурному заповіднику в 1996 році, після закінчення університету. 15 років пропрацював у Ханському палаці Бахчисараю.

Після анексії Криму Росією в 2014-му Гайворонський залишився у рідному Бахчисараї. Він казав, що лишається громадянином України та називав себе “бранцем історичних обставин”.

У 2016 році Гайворонський презентував книжку Країна Крим. Нариси про пам’ятки історії Кримського ханату на Форумі видавців у Львові.

Також він є автором двотомника Повелителі двох материків про історію Криму XV-XVIII століть.

У січні 2017 року Гайворонський видалив усі свої сторінки у соціальних мережах, залишивши у Facebook посилання на електронну пошту, що стала єдиним засобом зв’язку з ним.

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Фото: Crimean Tatars