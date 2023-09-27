Историк, писатель, телеведущий, автор статей об истории и культуре Крымского полуострова Олекса Гайворонский умер после продолжительной болезни.

Об этом в Facebook сообщила редакция Crimean Tatars.

— Его вклад в историю крымских татар сложно оценить. Он открыл нам мир Крымского Ханства и Золотой Орды, рассказал обо всех сохранившихся памятниках полуострова. Он по крупицам собирал историю Страны Крым и щедро делился своими знаниями, — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме исследования истории Крыма, Олекса Гайворонский был сценаристом.

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Он написал сценарий к первому крымскотатарскому детскому фильму-сказке Хыдыр-деде, исследовал биографию Исмаила Гаспринского для фильма Переводчик, а также познакомил мир с биографией Бекира Чобан-Заде в фильме Путь джигита.

Работы Гайворонского публиковали сайты Радио Свобода и Crimean Tatars, он был ведущим авторской программы на канале ATR Прогулки по Крыму с Олексой Гайворонским.

Свою историческую деятельность Гайворонский начал в Бахчисарайском культурном заповеднике в 1996 году, после окончания университета. 15 лет проработал в Ханском дворце Бахчисарая.

После аннексии Крыма Россией в 2014-м Гайворонский остался в родном Бахчисарае. Он говорил, что остается гражданином Украины и называл себя “пленником исторических обстоятельств”.

В 2016 году Гайворонский презентовал книгу Страна Крым. Очерки о памятниках истории Крымского ханства на Форуме издателей во Львове.

Также он является автором двухтомника Повелители двух материков об истории Крыма XV-XVIII веков.

В январе 2017 года Гайворонский удалил все свои страницы в социальных сетях, оставив в Facebook ссылку на электронную почту, которая стала единственным средством связи с ним.

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Фото: Crimean Tatars