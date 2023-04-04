Компания Warner Bros. планирует создать сериал по мотивам Гарри Поттера. Авторы планируют адаптировать все семь книг Джоан Роулинг — по одной за сезон.

Кинокомпания хочет договорить с писательницей Джоан Роулинг, но сделка еще далека от завершения.

Сериал позволит глубже показать то, что написано в книгах писательницы — многие из работ заметно длиннее 500 страниц. Warner Bros. сделала культовыми фильмы по основной истории, и теперь надеется побольше показать этот фентезийный мир фанатам, которых предостаточно во всем мире.

Сейчас смотрят

Роулинг также будет привлечена к созданию сериала, чтобы удостовериться, что проект будет верен оригинальному материалу. Впрочем, на ее плечи не будут скидывать всю работу — все из-за ее конфликтов с ЛГБТ-сообществом. Это может снизить интерес к проекту.

Напомним, что Warner Brothers выпустит фильм о Гарри Поттере. Он получит название Проклятое дитя, и будет создан по мотивам книги Роулинг. основу ляжет история из одноименной пьесы, которой развлекают поклонников Поттера с 2016 года, и вполне успешно. Вполне возможно, что к своим ролям вернутся легендарная тройка, в том числе и Дэниел Рэдклифф.