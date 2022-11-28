Англійська акторка Гелена Бонем Картер виступила на захист актора Джонні Деппа і письменниці Джоан Роулінг, які пройшли через критику громадськості в різний час.
Зірка Гаррі Поттера наголосила, що їй не подобається культура скасування, порівнявши її з полюванням на відьом.
– Людей не можна забороняти. Я ненавиджу культуру скасування. Вона перетворилася на істерію. Це полювання на відьом і недолік розуміння, – зазначила Гелена.
Також вона додала, що Депп був повністю виправданий після його перемоги проти колишньої дружини Ембер Герд.
Заступилася Бонем і за Джоан Роулінг, яку звинуватили в трансфобії через її висловлювання. Акторка вважає, що її труять, а суб’єктивні думки дійшли до крайності.
Також Гелена додала, що у письменниці є право на власну думку, особливо якщо врахувати, що вона сама була жертвою насильства, оскільки у кожного свої травми, на основі яких ми вибудовуємо свої погляди на життя.
– Слід поважати чужий біль. Я не кажу, що всім у всьому потрібно погоджуватися. Це божевілля і нудьга. Однак за її словами не стояло ніякої агресії, вона говорила, виходячи з власного досвіду. Особисто я вважаю, що мої колеги повинні дозволити їй висловити свою думку, але вважаю, що вони прекрасно розуміють, що захищають власну фанбазу, – наголосила Картер.