Англійська акторка Гелена Бонем Картер виступила на захист актора Джонні Деппа і письменниці Джоан Роулінг, які пройшли через критику громадськості в різний час.

Зірка Гаррі Поттера наголосила, що їй не подобається культура скасування, порівнявши її з полюванням на відьом.

– Людей не можна забороняти. Я ненавиджу культуру скасування. Вона перетворилася на істерію. Це полювання на відьом і недолік розуміння, – зазначила Гелена.

Також вона додала, що Депп був повністю виправданий після його перемоги проти колишньої дружини Ембер Герд.

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Заступилася Бонем і за Джоан Роулінг, яку звинуватили в трансфобії через її висловлювання. Акторка вважає, що її труять, а суб’єктивні думки дійшли до крайності.

Також Гелена додала, що у письменниці є право на власну думку, особливо якщо врахувати, що вона сама була жертвою насильства, оскільки у кожного свої травми, на основі яких ми вибудовуємо свої погляди на життя.