Американская plus-size модель Эшли Грэм во второй раз стала матерью. 34-летняя знаменитость родила двойню.

Радостной новостью Эшли Грэм поделилась со своими поклонниками в Instagram. Она сообщила, что роды происходили дома.

– Джастин (муж Эшли – Ред.) и я очень рады поделиться с вами, что наши мальчики появились на свет. Они родились в это утро дома, здоровыми и счастливыми. Мне нужно время, чтобы восстановиться и побыть с мужем и нашими мальчиками. Но я, честно, уже не дождусь, чтобы вам рассказать больше.

На официальной странице модели пока нет фотографий новорожденных двойняшек. Последняя публикация беременной Эшли Грэм – яркая фотография, где модель позирует в ярко-зеленом свитере и с обнаженным животом.

Под фотографией в комментариях поклонники приветствовали счастливую маму с пополнением в семью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Отметим, что вместе с фотографом Джастином Эрвином Эшли Грэм являются родителями трех сыновей. В январе 2020 года модель родила первенца, которого назвали Айзеком.