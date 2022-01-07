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Мода

Plus-size модель Эшли Грэм родила двойню

7 января 2022, 21:55
Наташа Тарчевська редактор ленты
Plus-size модель Эшли Грэм родила двойню
Источник: Dreamstime

Американская plus-size модель Эшли Грэм во второй раз стала матерью. 34-летняя знаменитость родила двойню.

Радостной новостью Эшли Грэм поделилась со своими поклонниками в Instagram. Она сообщила, что роды происходили дома.

– Джастин (муж Эшли – Ред.) и я очень рады поделиться с вами, что наши мальчики появились на свет. Они родились в это утро дома, здоровыми и счастливыми. Мне нужно время, чтобы восстановиться и побыть с мужем и нашими мальчиками. Но я, честно, уже не дождусь, чтобы вам рассказать больше.

На официальной странице модели пока нет фотографий новорожденных двойняшек. Последняя публикация беременной Эшли Грэм – яркая фотография, где модель позирует в ярко-зеленом свитере и с обнаженным животом.

Под фотографией в комментариях поклонники приветствовали счастливую маму с пополнением в семью.

 

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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Отметим, что вместе с фотографом Джастином Эрвином Эшли Грэм являются родителями трех сыновей. В январе 2020 года модель родила первенца, которого назвали Айзеком.

Теги
Ешлі Грем , новонароджені
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