Племінник Майкла Джексона Джафар Джексон зіграє поп-короля у майбутньому біографічному фільмі. Роботою займається кіностудія Lionsgate, і вона отримала лаконічну назву Майкл.

Режисер Антуан Фукуа намагатиметься розповісти про непросту долю короля попмузики. Фільм торкнеться всіх аспектів його життя і навіть культових виступів, які допомогли йому прославитися.

Щодо головної ролі, то її на себе взяв Джафар Джексон – племінник артиста. Варто зазначити, що картина та сюжет створюється за участю близьких музиканта, і звинувачення у сексуальному насильстві над дітьми можуть бути показані лише з одного боку.

Зараз дивляться Джафар – молодший син брата Майкла Джексона Джермейна. – Джафар уособлює мого сина. Так чудово бачити, як він продовжує спадщину артистів та виконавців Джексона, – сказала мати співака Кетрін Джексон. Продюсер картини заявив, що вони шукали претендента на роль у всьому світі й знайшли його в сім’ї зірки. – Я зустрів Джафара понад два роки тому і був вражений тим, як він органічно уособлює дух і особистість Майкла, – заявив продюсер Грем Кінг. Щодо знімання, то вони розпочнуться у 2023 році, без конкретних дат. Нещодавно Американська кіноакадемія опублікувала список номінантів на Оскар 2023. Це вже 95 церемонія, на якій будуть відзначені найкращі картини минулого року. Читайте також: Втомилися від циркових витівок: Universal Pictures скасували виробництво фільму про Мадонну

Джерело Variety

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