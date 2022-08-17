Актриса Ксения Мишина призналась, думала ли она об усыновлении ребенка.

Артистка решила пообщаться с подписчиками в Instagram. Так, кто-то из фолловеров спросил, смогла бы ли она взять ребенка из детского дома. На что Ксения неожиданно, но уверенно ответила, отметив, что даже говорила об этом со своим сыном Платоном, однако есть но.

— Он сказал, что готов стать старшим братом. Но насколько мне известно, семья должна быть полноценной… Так что для начала нам нужно найти хорошего отца, — подчеркнула Мишина.

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Ранее Ксения Мишина поразмышляла на тему того, кем сейчас являются украинцы. Актриса подчеркнула, что война изменила каждого из нас, поэтому мы обязаны искать в себе силы, чтобы направить эти изменения в положительное русло.

Также Ксения сказала, что именно от нас зависит то, каким будет следующее поколение и насколько оно будет любить свою страну.