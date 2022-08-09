Акторка Ксенія Мішина поміркувала на тему того, ким наразі є українці.

Артистка зазначила, що війна змінила нас назавжди, тому ми зобов’язані шукати в собі сили, щоб направити ці зміни до позитивного русла. Зізнається, іноді хочеться вити та плакати, проте громадяни нашої країни тримаються – готують сніданки, усміхаються, будують плани.

– Бачити, як українці пишаються тим, що вони українці в будь-якій точці світу – окрема насолода. Раніше мені здавалося, що тільки американці змогли побудувати такий потужний та популярний національний бренд. Тепер увесь світ рівняється на нас у сміливості та стійкості. Виходить, що вимальовуються важливі національні риси, – наголосила Мішина.

Акторка впевнена, що прямо зараз ми вписуємо нові цінності в свій національний час. Також вона вірить у пам’ять, яку ми передамо майбутнім поколінням.

Зараз дивляться

Вона запитала, що ж в українцях прокинеться, коли настане сакральний момент – поклик крові?

– Чи буде там ненависть і страх, чи переможе – воля за будь-яку ціну? Чи допомагатимуть вони на підкорці одне одному, адже ми здається перемогли стереотип про українців – моя хата з краю…, зібравши за три доби на три Bayraktar. Чи буде сила духу, загартована українськими героями в боях, через кілька життів? От би оком подивитися, якими українці стануть після цих подій, правда? – Поміркувала Мішина.

У той же час Ксенія сказала, що думати не найефективніше, оскільки все залежить від нас самих, у тому числі й те, якими будуть наступні покоління. Адже саме ми маємо закласти в них те, що є в нас зараз.