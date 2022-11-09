Реп-виконавець і військовослужбовець ЗСУ Олександр Ярмак розповів, чи є на війні місце для творчості. Артист вважає, що це такий період, коли є що сказати, оскільки переживаєш багато емоцій.

– За ці місяці війни пережив багато чого. Плакав, коли втрачав друзів. Від цього боляче. Деякі пісні народжуються від гордості. Ти дивишся, ти пишаєшся народом, в якому кожен боєць ладен віддати своє життя за свою країну. Це дає справжні емоції, – зазначив Ярмак.

Також каже, багато людей вважають, що під час війни немає часу, але насправді навіть на передових позиціях хлопці його знаходять, щоб посміятися, відволіктися.

Зараз дивляться

– Намагаюся на чергуваннях. Доки стоїш, у тебе є час написати якісь рядки… Потім вириваєшся на студію і записуєш пісню… Зараз я розумію, яка відповідальність культури і наскільки кожне слово має бути гучним, – сказав Олександр.

Додає, на передових позиціях хлопцям іноді вже нічого не хочеться, тому завдання його пісні – наповнити, сказати правильні слова.

– Я сам у певний момент був у такому стані, коли ти готовий загинути як герой. Ти переходиш межу всередині себе, і це погано. Потрібно жити як герой, перемагати як герой, продовжувати свій героїчний рід і виховати його, – наголосив Ярмак.

Фото: Олександр Ярмак