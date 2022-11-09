Рэп-исполнитель и военнослужащий ВСУ Александр Ярмак рассказал, есть ли место для творчества на войне. Артист считает, что это такой период, когда есть что сказать, поскольку переживаешь много эмоций.

— За месяцы войны пережил многое. Плакал, когда терял друзей. От этого больно. Некоторые песни рождаются от гордости. Ты смотришь, ты гордишься народом, в котором каждый боец готов отдать свою жизнь за свою страну. Это дает настоящие эмоции, — отметил Ярмак.

Также говорит, многие люди считают, что во время войны нет времени, но на самом деле, даже на передовых позициях парни его находят, чтоб посмеяться, отвлечься.

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— Стараюсь на дежурствах. Пока ты стоишь, у тебя есть время написать какие-то строчки… Потом вырываешься на студию и записываешь песню… Сейчас я понимаю, какая ответственность культуры и насколько каждое слово должно быть громким, — сказал Александр.

Добавляет, на передовых позициях парням иногда уже ничего не хочется, поэтому задание его песни — наполнить, сказать правильные слова.

— Я сам в определенный момент был в таком состоянии, когда ты готов погибнуть как герой. Ты переходишь грань в середине себя и это плохо. Нужно жить как герой, побеждать как герой, продолжать свой героичный род и воспитать его, — подчеркнул Ярмак.

Фото: Александр Ярмак