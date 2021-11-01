Солістка українського гурту Go-A Катерина Павленко зізналася, чи буде у них дует із переможцем Євробачення 2021 Maneskin.

За словами Каті, поки вони не зможуть потішити шанувальників спільним треком. Колективи не змогли вирішити деякі юридичні питання.

– Давайте я просто зараз скажу, що пісні не буде і ми назавжди закриємо це питання. Ми не змогли вирішити юридичні питання, які стосуються лейблу і взагалі менеджменту, тому, як ідея вона є, але побачимо, що буде далі. Поки що гурт не готовий до співпраці через певні юридичні нюанси, – зізналася солістка Go-A.

Проте музиканти сподіються, що пізніше їм вдасться реалізувати ідею з дуетом. Можливо, це трапиться, коли інтерес до переможців Євробачення 2021 трохи спаде і у них з’явиться більше вільного часу.

– Насправді, європейський музичний ринок працює трішки по іншому, ніж в Україні, там навіть питання не в монетизації, а взагалі питання співпраці. Можливо, в майбутньому, коли цікавість до них спаде і коли в них з’явиться більше вільного часу, ми зможемо реалізувати цю пісню, – додала Катерина.

Нагадаємо, що 7 березня італійський гурт Maneskin приїде до Києва з концертом. Колектив виступить у Stereo Plaza в рамках європейського туру – Loud Kids.

Новина про концерт викликала неабияких ажіотаж у шанувальників Maneskin. Квитки на концерт розкупили за перші дві години після старту продажу. Організаторам довелося відкривати продаж додаткової партії квитків.

Maneskin стали переможцями міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021 у Роттердамі з композицією Zitti E Buoni. Під час конкурсу італійський колектив підтримував представників України – гурт Go-A, який посів п’яте місце у фіналі.