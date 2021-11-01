Солистка украинской группы Go-A Екатерина Павленко призналась, будет ли у них дуэт с победителем Евровидения 2021 Maneskin.

По словам Кати, пока они не смогут порадовать поклонников общим треком. Коллективы не смогли решить некоторые юридические вопросы.

– Давайте я прямо сейчас скажу, что песни не будет и мы навсегда закроем этот вопрос. Мы не смогли решить юридические вопросы, касающиеся лейбла и вообще менеджмента, потому как идея она есть, но увидим, что будет дальше. Пока что группа не готова к сотрудничеству из-за определенных юридических нюансов, — призналась солистка Go-A.

Однако музыканты надеются, что позже им удастся реализовать идею с дуэтом. Возможно, это случится, когда интерес к победителям Евровидения 2021 немного спадет и у них появится больше свободного времени.

— На самом деле, европейский музыкальный рынок работает немного иначе, чем в Украине, там даже вопрос не в монетизации, а вообще вопрос сотрудничества. Возможно, в будущем, когда интерес к ним спадет и когда у них появится больше свободного времени, мы сможем реализовать эту песню, – добавила Екатерина.

Напомним, что 7 марта итальянская группа Maneskin приедет в Киев с концертом. Коллектив выступит в Stereo Plaza в рамках европейского тура – ​​Loud Kids.

Новость о концерте вызвала незаурядный ажиотаж у поклонников Maneskin. Билеты на концерт раскупили за первые два часа после старта продаж. Организаторам пришлось открывать продажу дополнительной партии билетов.

Maneskin стали победителями международного песенного конкурса Евровидения 2021 в Роттердаме с композицией Zitti E Buoni. Во время конкурса итальянский коллектив поддерживал представителей Украины — группу Go-A, которая заняла пятое место в финале.