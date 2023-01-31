Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Після зрад вагітній дружині: Адам Левін втретє став татом

31 Січня 2023, 08:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Адам Левин и Бехати Прислу
Джерело: Depositphotos

Соліст американського гурту Maroon 5 Адам Левін та його дружина, модель Біаті Прінслу втретє стали батьками.

Саме подружжя поповнення в сім’ї ще не підтвердило, проте про це повідомляє близьке до них джерело. Стать дитини також невідома.

Зазначимо, під час третьої вагітності Біаті, про яку стало відомо у вересні, в їхній родині вибухнув справжній скандал.

Зараз дивляться

Стало відомо, що Адам Левін зраджував Прінслу. У центрі скандалу музикант опинився після того, як Instagram-модель Самнер Стро заявила про роман із ним.

Ба більше, Левін нібито писав їй із проханням назвати свою наступну дитину на її честь.

Зраду він визнав.

Читайте також:
Адам ЛевинАдам Левін виправдався за зраду вагітній дружині: Я перетнув межу

Адам та Біаті почали зустрічатися у 2012 році, в 2014 вони одружилися. Подружжя виховує двох доньок – Джіо Грейс та Дасті Роуз.

Джерело
People
Теги
Maroon 5 вагітність Модель співак
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь