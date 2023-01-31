Соліст американського гурту Maroon 5 Адам Левін та його дружина, модель Біаті Прінслу втретє стали батьками.

Саме подружжя поповнення в сім’ї ще не підтвердило, проте про це повідомляє близьке до них джерело. Стать дитини також невідома.

Зазначимо, під час третьої вагітності Біаті, про яку стало відомо у вересні, в їхній родині вибухнув справжній скандал.

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Стало відомо, що Адам Левін зраджував Прінслу. У центрі скандалу музикант опинився після того, як Instagram-модель Самнер Стро заявила про роман із ним.

Ба більше, Левін нібито писав їй із проханням назвати свою наступну дитину на її честь.

Зраду він визнав.

Адам та Біаті почали зустрічатися у 2012 році, в 2014 вони одружилися. Подружжя виховує двох доньок – Джіо Грейс та Дасті Роуз.